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Нафта продовжила падіння на тлі побоювань другої хвилі епідемії

Автор: Олександр Білоус

Нафта торгується на тримісячних мінімумах

Ціни на нафту в середу, 9 вересня, знову знижуються після різкого падіння на попередній сесії. Вартість пального знижується, оскільки зростання числа випадків COVID-19 у деяких країнах підірвало надії на стале відновлення світового попиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent впала 0,5%, до 39,59 доларів за барель до 9:00 за київським часом після падіння більш ніж на 5% у вівторок, опустившись нижче 40 доларів за барель вперше з червня. Нафта WTI впала на 0,7% до 36,52 доларів за барель, впавши майже на 8% на попередній сесії.

Обидва основних нафтових орієнтира торгуються на відмітках тримісячних мінімумів.

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Глобальна криза в області охорони здоров'я продовжує неухильно розгоратися, число випадків коронавірусу росте в Індії, Великобританії, Іспанії та деяких частинах США. Спалахи загрожують сповільнити відновлення світової економіки і понизити попит на паливо від авіаційного газу до дизельного палива.

Рекордне скорочення пропозиції ОПЕК+ допомогло підтримати ціни, але з похмурими економічними даними, що публікуються майже щодня, перспективи попиту на нафту залишаються сумними.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI.

Відзначимо, через падіння цін на нафту, в січні-серпні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 38% до 5,125 млрд доларів.

Прогноз погоди
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