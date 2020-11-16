Нефть подорожала из-за восстановления экономик Китая и Японии

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть выросли в понедельник, 16 ноября, возместив некоторые потери от предыдущей сессии. Надежды на то, что ОПЕК + будет сдерживать текущие ограничения производства, компенсируют опасения по поводу более слабого спроса на топливо из-за роста заражения коронавирусом и увеличения производства в Ливии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,52%, до 43,43 доллара за баррель к 11:00 по киевскому времени, а цена на нефть марки WTI выросла на 1,87 до 40,88 долларов за баррель.

Цифры, показывающие восстановление второй и третьей по величине экономик мира, Китая и Японии, также поддержали цены, наряду с данными о том, что китайские нефтеперерабатывающие заводы в октябре перерабатывали больше всего нефти за всю историю.

"По сути, данные Китая подтверждают, почему цены на нефть могут оставаться на таком уровне", - сказал экономист OCBC Хоуи Ли.

Оба контракта выросли на прошлой неделе более чем на 8% из-за надежд на вакцину от COVID-19 и на то, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, сохранят более низкий уровень производства в следующем году для поддержки цен.

Группа ОПЕК+ сократила добычу примерно на 7,7 млн баррелей в сутки, при этом показатель соблюдения требований в октябре составлял 101%, и планировала увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки с января.

ОПЕК+ собирается провести во вторник заседание комитета министров, на котором будут рекомендованы изменения квот добычи перед встречей министров 30 ноября и 1 декабря.

Однако быстрое восстановление добычи нефти в Ливии, члене ОПЕК, до уровня, превышающего 1,2 млн баррелей в сутки, представляет собой проблему для сокращений ОПЕК +, в то время как замедление трафика по Европе и США ослабило надежды на восстановление спроса на топливо этой зимой.

"За последние недели в некоторых странах (например, во Франции) трафик по европейским автомагистралям сократился почти на 50% из-за усиления мер изоляции", - заявили аналитики ANZ.

Они добавили, что движение людей по автомагистралям в Соединенных Штатах также замедляется, судя по данным о пробеге транспортных средств, несмотря на нежелание властей устанавливать новые барьеры.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Согласно прогнозу, маловероятно, что вакцины существенно повысят спрос до следующего года.

Напомним, падение цен на энергоресурсы привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину в январе-октябре 2020 года упал на 33% до 6,350 млрд долларов.