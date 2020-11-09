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Украина потеряла почти 10% внешней торговли

Киев, Понедельник 09 ноября 2020 12:17
Украина потеряла почти 10% внешней торговли
Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В год кризиса товарооборот Украины сокращается

Объем внешней торговли товарами в январе-октябре 2020 года составил 82,673 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (90,680 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые десять месяцев 2020 года составил 39,636 млрд долларов, что на 5% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 43,077 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 3,401 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-октябрь 2020 года сократился 2% до 17,603 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 15% до 7,526 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров упал на 33% до 6,350 млрд долларов.

Украина потеряла почти 10% внешней торговли

Отметим, по данным Национального банка Украины, условия внешней торговли Украины ухудшатся. Восстановление экономической активности будет давить в сторону повышения цен на мировых товарных рынках, но будет расти и предложение товаров. Несмотря на более высокий уровень цен, чем ранее ожидалось, условия торговли на прогнозном горизонте несколько ухудшатся.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

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