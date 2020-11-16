Нафта подорожчала через відновлення економік Китаю та Японії

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту виросли в понеділок, 16 листопада, відшкодувавши деякі втрати від попередньої сесії. Надії на те, що ОПЕК + буде стримувати поточні обмеження виробництва, компенсують побоювання з приводу більш слабкого попиту на паливо через зростання зараження коронавірусом і збільшення виробництва в Лівії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,52%, до 43,43 долара за барель до 11:00 за київським часом, а ціна на нафту марки WTI виросла на 1,87 до 40,88 доларів за барель.

Цифри, що показують відновлення другої і третьої за величиною економіки світу, Китаю і Японії, також підтримали ціни, поряд з даними про те, що китайські нафтопереробні заводи в жовтні переробляли найбільше нафти за всю історію.

"По суті, дані Китаю підтверджують, чому ціни на нафту можуть залишатися на такому рівні", - сказав економіст OCBC Хоуї Лі.

Обидва контракту виросли минулого тижня більш ніж на 8% через надій на вакцину від COVID-19 і на те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, збережуть більш низький рівень виробництва в наступному році для підтримки цін.

Група ОПЕК+ скоротила видобуток приблизно на 7,7 млн барелів на добу, при цьому показник дотримання вимог у жовтні становив 101%, і планувала збільшити видобуток на 2 млн барелів на добу з січня.

ОПЕК+ збирається провести у вівторок засідання комітету міністрів, на якому будуть рекомендовані зміни квот видобутку перед зустріччю міністрів 30 листопада та 1 грудня.

Проте швидке відновлення видобутку нафти в Лівії, члені ОПЕК, до рівня, що перевищує 1,2 млн барелів на добу, являє собою проблему для скорочень ОПЕК+, в той час як уповільнення трафіку по Європі і США послабило надії на відновлення попиту на паливо цієї зими.

"За останні тижні у деяких країнах (наприклад, у Франції) трафік європейськими автомагістралями скоротився майже на 50% через посилення заходів ізоляції", - заявили аналітики ANZ.

Вони додали, що рух людей по автомагістралях в Сполучених Штатах також сповільнюється, судячи з даних про пробіг транспортних засобів, незважаючи на небажання влади встановлювати нові бар'єри.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Згідно з прогнозом, малоймовірно, що вакцини істотно підвищать попит до наступного року.

Нагадаємо, падіння цін на енергоресурси призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну в січні-жовтні 2020 року впав на 33% до 6,350 млрд доларів.