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Нафта подорожчала до 7-річного максимуму: що стало причиною

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 11:08
Нафта подорожчала до 7-річного максимуму: що стало причиною Фото: нафта подорожчала до 90 доларів (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Нафта зросла в понеділок, 31 січня, до майже 7-річного максимуму, досягнутого на попередній сесії. Побоювання з приводу поставок і політична напруженість в Східній Європі і на Близькому Сході підштовхують ціни вгору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,7%, до 91,31 долара за барель о 10:30 за київським часом. Нафта WTI подорожчала на 0,8%, до 87,50 доларів.

Ф'ючерси зафіксували найвищі рівні з жовтня 2014 року в п'ятницю: 91,70 доларів Brent і 88,84 доларів WTI. Це їх шостий тижневий приріст поспіль. У січні вони зросли приблизно на 17%, що є максимальним показником з лютого 2021 року.

"Основне занепокоєння з приводу глобального дефіциту пропозиції в поєднанні зі збереженими геополітичними ризиками змусило ринок почати тиждень на сильній ноті", - сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

За його словами, ціни продовжать зростання в очікуванні того, що ОПЕК+ збереже існуючу політику поступового збільшення видобутку. Він прогнозує, що, що Brent залишиться вище 90 доларів, а WTI наблизиться до 90 доларів.

Напруженість у відносинах між Росією і Заходом вплинула на ціни на нафту. Конфлікт через Україну роздуває побоювання, що постачання енергоресурсів до Європи можуть бути порушені.

Глава НАТО Єнс Столтенберг заявив у неділю, що Європі необхідно диверсифікувати свої поставки енергоресурсів. Великобританія попередила, що "дуже ймовірно" те, що Росія збирається вторгнутися в Україну.

Національний банк України підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent в 2022 році з 67 до 74 доларів за барель.

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