НАТО обеспокоено энергетической безопасностью Европы из-за России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, Европейский союз зависит от России примерно на треть от общего объема поставок газа. И прекращение этих поставок со стороны РФ усугубит уже существующий энергетический кризис.

"Мы обеспокоены энергетической ситуацией в Европе, потому что она демонстрирует уязвимость чрезмерной зависимости от одного поставщика природного газа, и именно поэтому союзники по НАТО согласны с тем, что нам нужно работать и сосредоточиться на диверсификации поставок", - заявил Столтенберг.