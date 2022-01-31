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НАТО обеспокоено энергетической безопасностью Европы из-за России

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США, Понедельник 31 января 2022 02:24
НАТО обеспокоено энергетической безопасностью Европы из-за России Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

НАТО обеспокоено энергетической безопасностью Европы, поскольку Россия может усугубить ситуацию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Европейский союз зависит от России примерно на треть от общего объема поставок газа. И прекращение этих поставок со стороны РФ усугубит уже существующий энергетический кризис.

"Мы обеспокоены энергетической ситуацией в Европе, потому что она демонстрирует уязвимость чрезмерной зависимости от одного поставщика природного газа, и именно поэтому союзники по НАТО согласны с тем, что нам нужно работать и сосредоточиться на диверсификации поставок", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что ЕС рассматривает альтернативы российскому газу. К примеру, в краткосрочной перспективе может использоваться сжиженный природный газ. В качестве долгосрочных целей ЕС рассматривает "снижение зависимости от этих типов источников энергии для разработки новых, а также более экологически чистых внутренних источников энергии".

Напомним, что США грозятся заморозить "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину. Об этом заявила Виктория Нуланд.

Также сообщалось, что Байден обсудил с главой Еврокомиссии поставки газа на случай непредвиденных обстоятельств. Также они говорили об энергетической безопаасности Украины.

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