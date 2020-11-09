Нефть подорожала на 10% на фоне новостей о вакцине Pfizer

Цены на нефть в понедельник, 9 ноября, выросли на 10%, что стало самым большим дневным приростом более чем за шесть месяцев. Скачок произошел после того, как Pfizer объявила многообещающие результаты своей вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 9,35%, до 43,14 долларов за баррель к 16:35 по киевскому времени, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 10,61%, до 41,08 долларов за баррель

"Цены на активы растут быстрее, чем реальная экономика, а нефть и другие рискованные активы сегодня положительно реагируют на новости о вакцинах Pfizer", - сказал аналитик BNP Paribas Гарри Чилингарян.

Pfizer заявила, основываясь на первоначальных данных большого исследования, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

"В глазах трейдеров вакцина поможет избежать необходимости в блокировках в будущем и вернет людей на улицы, что позволит восстановлению автомобильного и воздушного транспорта", - сказал глава нефтяных рынков Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Как отметил Томас Хейс, управляющий член Great Hill Capital Llc в Нью-Йорке, эффективность вакцины намного превзошла даже самые смелые из оптимистических ожиданий, и рынок это отражает.

"Кризис подходит к концу, правила игры меняются", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer 9 ноября заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.

Напомним, цены на нефть выросли на 2% в понедельник, 9 ноября, а фьючерсы на нефть Brent превысили 40 долларов за баррель после того, как Джо Байден стал президентом США.