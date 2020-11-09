Мировые рынки взлетели до максимума на новостях о вакцине от COVID-19

Фото: Уолл-стрит (manulik.com)

Рынки расценивают вакцину как шанс запустить мировую экономику

Мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19. Разрешение в США будет получено в течение месяца.

Об это сообщает агентство Reuters.

Рынки выросли, поскольку данные были расценены как крупная победа в борьбе с пандемией, унесшей жизни более миллиона человек и потрясшей мировую экономику. Мировой индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 49 странах, и фьючерсы, отслеживающие S&P 500, достигли рекордных максимумов.

Европейские фондовые индексы подскочили на 4% до мартовских максимумов, безопасная японская иена упала на 0,5%, а спотовые цены на золото упали на 1,2%.

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что первоначальные данные крупного исследования свидетельствуют о том, что их вакцина против COVID-19 эффективна более чем на 90%.

Компании отметили, что пока не обнаружили серьезных проблем с безопасностью, и ожидают получить разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях в США в конце этого месяца.

Многие на рынке видят в вакцине единственный способ запустить глобальную экономику, пытающуюся найти выход из худшего за десятилетия спада.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев. При этом не делали бы вакцинации 50% респондентов, а еще 15% - не определились.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", оценивая риски от эпидемии коронавируса, большинство (61%) украинцев боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны, 29% наоборот больше боятся болезни.