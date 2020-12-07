Нефть падает из-за новых локдаунов в связи с коронавирусом

Фото: добыча нефти (OilNow)

Распространение эпидемии привело к новым ограничениями по всему миру

Цены на нефть падают в понедельник, 7 декабря, поскольку продолжающийся рост числа случаев коронавируса во всем мире вызвал серию новых локдаунов. Новости о разработках вакцин против COVID-19 ограничили снижение цен.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent Нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 1,16%, до 48,68 долларов за баррель к 10.30 по киевскому времени. Нефть марки WTI с поставкой в январе подешевела на 1,41% до 45,61 долларов. На прошлой неделе оба контракта выросли пятую неделю подряд.

В Лос-Анджелесе был зафиксирован рекордно высокий уровень заражения коронавирусом. Ограничения в Калифорнии требуют закрытия баров, парикмахерских, маникюрных салонов и тату-салонов. Южно-германский регион Бавария объявил в воскресенье, что введет более жесткую изоляцию со среды до 5 января, в то время как власти Южной Кореи ужесточили правила социального дистанцирования для столицы Сеула и прилегающих районов, которые продлятся как минимум до конца месяца.

Также оказывает давление на цены то, что американские энергетические компании на прошлой неделе в 11-й раз за 12 недель увеличили число буровых установок для добычи нефти и природного газа.

Тем временем власти Ирана решили подготовить установки для добычи и продажи сырой нефти на полную мощность в течение трех месяцев.

"Давление на цены на нефть усугубляется потенциальным увеличением добычи Ираном через три месяца. Иран надеется, что США ослабят ограничения, если они вернутся к ядерной сделке 2015 года", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

Тем не менее, быстрое восстановление спроса в Китае и разработки вакцин против COVID-19 ограничили снижение цен.

Экспорт Китая в ноябре рос самыми быстрыми темпами с февраля 2018 года, чему способствовал высокий мировой спрос и восстановление производства во второй по величине экономике мира, опережающем темпы роста его основных торговых партнеров.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 20% в ноябре, что является самым сильным ежемесячным приростом с мая. Этому способствовали надежды на то, что три многообещающие вакцины могут поддержать восстановление экономики и повысить спрос на топливо.

Напомним, падение цен на энергоресурсы привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину в январе-октябре 2020 года упал на 33% до 6,350 млрд долларов.