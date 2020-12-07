Нафта падає через нові локдауни у зв'язку з коронавірусом

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Поширення епідемії призвело до нових обмежень по всьому світу

Ціни на нафту знижуються в понеділок, 7 грудня, оскільки зростання числа випадків коронавірусу по всьому світі викликало серію нових локдаунів. Новини про розробки вакцин проти COVID-19 обмежили зниження цін.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent Нафта марки Brent з поставкою в лютому впали на 1,16%, до 48,68 доларів за барель до 10.30 за київським часом. Нафта марки WTI з постачанням в січні подешевшала на 1,41% до 45,61 доларів. Минулого тижня обидва контракти зросли п'ятий тиждень поспіль.

У Лос-Анджелесі був зафіксований рекордно високий рівень зараження коронавірусом. Обмеження в Каліфорнії вимагають закриття барів, перукарських, манікюрних салонів і тату-салонів. Південно-німецький регіон Баварія оголосив у неділю, що запровадить більш жорстку ізоляцію з середи до 5 січня, у той час як влада Південної Кореї посилила правила соціального дистанціювання для столиці Сеула і прилеглих районів, які триватимуть як мінімум до кінця місяця.

Також чинить тиск на ціни на те, що американські енергетичні компанії минулого тижня в 11-й раз за 12 тижнів збільшили число бурових установок для видобутку нафти та природного газу.

Тим часом влада Ірану вирішила підготувати установки для видобутку та продажу нафти на повну потужність протягом трьох місяців.

"Тиск на ціни на нафту посилюється потенційним збільшенням видобутку Іраном через три місяці. Іран сподівається, що США послаблять обмеження, якщо вони повернуться до ядерної угоді 2015 року", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA.

Тим не менш, швидке відновлення попиту в Китаї та розробки вакцин проти COVID-19 обмежили зниження цін.

Експорт Китаю в листопаді зростав найшвидшими темпами з лютого 2018 року, чому сприяв високий світовий попит та відновлення виробництва в другій за величиною економіці світу, випереджаючому темпи зростання його основних торговельних партнерів.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту Brent і WTI зросли більш ніж на 20% в листопаді, що є самим сильним щомісячним приростом з травня. Цьому сприяли надії на те, що три багатообіцяючі вакцини можуть підтримати відновлення економіки і підвищити попит на паливо.

Нагадаємо, падіння цін на енергоресурси призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну в січні-жовтні 2020 року впав на 33% до 6,350 млрд доларів.