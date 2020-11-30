Цены на нефть выросли за месяц на 20% из-за вакцин от коронавируса

Фото: добыча нефти (OilNow)

На рынках господствует оптимизм после появления эффективных вакцин от респираторной инфекции

В понедельник, 30 ноября, цены на нефть упали из-за неуверенности в том, согласится ли члены ОПЕК+ на значительное сокращение добычи. Однако надежды на вакцину от коронавируса привели к росту цен в течение месяца на 20%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent с поставкой в январе упала на 1,02 %, до 47,69 долларов за баррель к 16.30 по киевскому времени. Нефть марки WTI снизилась на 0,57% до 45,27 долларов.

Brent и WTI вырастут более чем на 20% в ноябре, что является самым сильным ежемесячным приростом с мая. Этому способствуют надежды на то, что три многообещающие вакцины могут поддержать восстановление экономики и повысить спрос на топливо.

Члены Организации стран-экспортеров нефти, Россия и другие страны (группа ОПЕК+) рассмотрят возможность продления существующих сокращений на три-четыре месяца или постепенное увеличения добычи с января. ОПЕК+ должна была снизить текущее сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки с января.

Цены также нашли некоторую поддержку после того, как Moderna Inc заявила, что подаст заявку на экстренное разрешение в США и Европе на вакцину COVID-19. Компания обнародовала полные результаты исследования на поздней стадии, показывающее, что ее вакцина эффективна на 94,1% без серьезных проблем с безопасностью.

Goldman Sachs заявил, что рост числа случаев COVID-19 зимой не помешает восстановлению баланса на рынке нефти в результате прогресса вакцинации. Согласно прогнозу в 2021 году цена на нефть марки Brent вырастет до 65 долларов.

Опрос 40 экономистов и аналитиков, проведенный агентством Reuters, показал, что цена на нефть Brent в следующем году будет в среднем 49,35 долларов за баррель.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год. Согласно прогнозу, маловероятно, что вакцины существенно повысят спрос до следующего года.

Как сообщало РБК-Украина, в понедельник, 30 ноября, доллар достиг самого низкого уровня за два с половиной года по отношению к основным мировым валютам. В течение месяца доллар потеря 2,5% своей стоимости, что стало самым большим падением с июля.