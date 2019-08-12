Нефть падает на фоне снижения мирового спроса

Мировые цены на нефть снижаются 12 августа на фоне снижения прогнозов мирового спроса и обострения торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 10:30 снизились на 37 центов до 58,16 доллара за баррель, фьючерсы на WTI на 61 цент до 53,89 за баррель.

Цены на обе марки упали на прошлой неделе: Brent потерял более 5%, а WTI - около 2%.

Хотя третий квартал является самым сильным сезоном для спроса на нефть, торговый спор между Соединенными Штатами и Китаем ослабил спрос и снизил цены на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе сообщило, что усиливающиеся признаки замедления темпов экономического роста и эскалации американо-китайской торговой войны привели к тому, что мировой спрос на нефть растет самыми медленными темпами со времен финансового кризиса 2008 года.

МЭА понизило прогнозы роста мирового спроса на нефть до 1,1 миллиона баррелей в сутки и до 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2019 и 2020 годах соответственно.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не готов заключить сделку с Китаем, и даже поставил под сомнение сентябрьский раунд торговых переговоров.

Goldman Sachs Group Inc заявила в воскресенье, что больше не ожидает торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира до президентских выборов в США в 2020 году.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.