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США не готовы заключать торговую сделку с Китаем, - Трамп

Новости » Политика    09.08.2019 - 17:46
США не готовы заключать торговую сделку с Китаем, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

По словам Трампа, торговые переговоры с Китаем продолжаются

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты все еще продолжают торговые переговоры с Китаем, но пока не собираются заключать сделку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, две величайшие экономики мира оказались вовлечены в торговый спор с импортными пошлинами, которые взбудоражили мировые финансовые рынки и вызвали беспокойство по поводу глобального экономического роста.

Напомним, 1 августа в Шанхае завершился очередной раунд торговых переговоров между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой, в результате которых было принято решение встретиться в сентябре в США.

Белый дом назвал прошедшие переговоры конструктивными, отметив, что среди тем, которые обсуждались на переговорах, были "принудительная передача технологий, права интеллектуальной собственности, услуги, нетарифные барьеры и сельское хозяйство".

Ранее сообщалось, что последний раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам завершился раньше намеченного срока.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Китай и Соединенные Штаты Америки после более чем двухмесячного перерыва возобновили переговоры по торговым вопросам. Это был уже 12 по счету раунд консультаций, который проходил в Шанхае на протяжении двух дней - 30-31 июля. 

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