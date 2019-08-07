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Цена нефти впервые с января опустилась ниже 57 долларов

Новости » Энергетика    07.08.2019 - 17:33
Цена нефти впервые с января опустилась ниже 57 долларов
Фото: добыча нефти (OilNow)

Цена упала до 56,88 долларов за баррель

Цена нефти Brent впервые с января опустилась ниже 57 долларов за баррель. Об этом сообщает Вloomberg.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:50 по киевскому времени подешевели на 2,06 доллара (на 3,5%) - до 56,88 долларов за баррель.

При этом котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на 2,12 доллара (на 3,95%) - до 51,51 доллара за баррель.

Издание подчеркивает, что нефть Brent упала примерно на 10% в этом месяце, поскольку ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем - ослабило перспективы глобального роста, затмив угрозу перебоев с поставками в Персидском заливе.

Напомним, цены на нефть опустились до минимума за полгода: так, цена Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель. Стоимость барреля октябрьской нефти Brent 7 августа к 9:25 по Киеву составила 58,77 долларов (-0,29%).

Как писало РБК-Украина ранее, 5 августа после заявлений американского лидера Дональда Трампа о новом повышении импортных пошлин на китайские товары нефть подешевела.

Так, 1 августа американский лидер пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары.

Стоит отметить, что Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновили переговоры по торговым вопросам. Это был 12 по счету раунд консультаций, который состоялся в конце июля. Однако этот раунд переговоров завершился раньше намеченного срока.

Цены на нефть снизились до минимума за полгода Нефть дешевеет после заявлений Трампа
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