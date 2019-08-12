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Нафта падає на тлі зниження світового попиту


Після істотного зниження минулого тижня ціни продовжують падати

Світові ціни на нафту знижуються 12 серпня на тлі зниження прогнозів світового попиту та загострення торгової війни між США і Китаєм. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 10:30 знизилися на 37 центів до 58,16 долара за барель, ф'ючерси на WTI на 61 цент до 53,89 за барель.

Ціни на обидві марки впали минулого тижня: Brent втратив більше 5%, а WTI - близько 2%.

Хоча третій квартал є найсильнішим сезоном для попиту на нафту, торговий спір між Сполученими Штатами та Китаєм послабив попит і знизив ціни на нафту.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) минулого тижня повідомило, ознаки уповільнення темпів економічного росту та ескалації американо-китайської торгової війни призвели до того, що світовий попит на нафту зростає найповільнішими темпами з часів фінансової кризи 2008 року.

МЕА знизило прогнози зростання світового попиту на нафту до 1,1 мільйона барелів на добу і до 1,3 мільйона барелів на добу в 2019 і 2020 роках відповідно.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що не готовий укласти угоду з Китаєм, і навіть поставив під сумнів вересневий раунд торговельних переговорів.

Goldman Sachs Group Inc заявила в неділю, що більше не очікує торговельної угоди між двома найбільшими економіками світу до президентських виборів в США в 2020 році.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

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