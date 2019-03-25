Нефть начала дорожать после падения на фоне рецессии

Цена нефти марки Brent сегодня, 25 марта 2019 года, превысила отметку 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 11:46 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,03 доллара. Это на 0,46% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, прошлую неделю цены на нефть завершили падением из-за беспокойства о возможной рецессии в США на фоне пессимистичных комментариев Федеральной резервной системы. В конце минувшей недели доходность десятилетних облигаций США впервые с 2007 года оказалась ниже доходности трехмесячных бумаг. Кроме того, беспокойство о более масштабном замедлении темпов экономического роста усилили данные о спаде в производственном секторе Германии третий месяц подряд.

До этого, цены на нефть обновили максимумы 2019 года на фоне снижения уровня предложения на рынке за счет санкций США против Ирана и Венесуэлы и сокращения добычи в странах ОПЕК+. Отметим, Вашингтон также пытается сократить экспорт Ирана примерно на 20% до менее чем 1 млн баррелей в сутки с мая, требуя от стран-импортеров ограничить покупки, чтобы избежать санкций.



