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Нефть начала дорожать после падения на фоне рецессии


Цены на Brent превысили 67 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent сегодня, 25 марта 2019 года, превысила отметку 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 11:46 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,03 доллара. Это на 0,46% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, прошлую неделю цены на нефть завершили падением из-за беспокойства о возможной рецессии в США на фоне пессимистичных комментариев Федеральной резервной системы. В конце минувшей недели доходность десятилетних облигаций США впервые с 2007 года оказалась ниже доходности трехмесячных бумаг. Кроме того, беспокойство о более масштабном замедлении темпов экономического роста усилили данные о спаде в производственном секторе Германии третий месяц подряд.

До этого, цены на нефть обновили максимумы 2019 года на фоне снижения уровня предложения на рынке за счет санкций США против Ирана и Венесуэлы и сокращения добычи в странах ОПЕК+. Отметим, Вашингтон также пытается сократить экспорт Ирана примерно на 20% до менее чем 1 млн баррелей в сутки с мая, требуя от стран-импортеров ограничить покупки, чтобы избежать санкций.


 

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