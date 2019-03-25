Нафта почала дорожчати після падіння на тлі рецесії

Ціна нафти марки Brent сьогодні, 25 березня 2019 року, перевищила позначку 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 11:46 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,03 долара. Це на 0,46% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, минулий тиждень ціни на нафту завершили падінням через занепокоєння про можливу рецесію в США на тлі песимістичних коментарів Федеральної резервної системи. Наприкінці минулого тижня прибутковість десятирічних облігацій США вперше з 2007 року виявилася нижчою від прибутковості тримісячних паперів. Крім того, занепокоєння про більш масштабне уповільнення темпів економічного зростання посилили дані про спад в виробничому секторі Німеччини третій місяць поспіль.

До цього, ціни на нафту оновили максимуми 2019 року на тлі зниження рівня пропозиції на ринку за рахунок санкцій США проти Ірану та Венесуели і скорочення видобутку в країнах ОПЕК+. Зазначимо, Вашингтон намагається скоротити експорт Ірану приблизно на 20% до менш ніж 1 млн барелів на добу з травня, вимагаючи від країн-імпортерів обмежити закупівлі, щоб уникнути санкцій.