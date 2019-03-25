ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нефть начала дорожать после падения на фоне рецессии

Новости » Энергетика    25.03.2019 - 11:58
Нефть начала дорожать после падения на фоне рецессии
Фото: цены на нефть перешли к росту (lukoil.ru)

Цены на Brent превысили 67 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent сегодня, 25 марта 2019 года, превысила отметку 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, по состоянию на 11:46 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,03 доллара. Это на 0,46% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, прошлую неделю цены на нефть завершили падением из-за беспокойства о возможной рецессии в США на фоне пессимистичных комментариев Федеральной резервной системы. В конце минувшей недели доходность десятилетних облигаций США впервые с 2007 года оказалась ниже доходности трехмесячных бумаг. Кроме того, беспокойство о более масштабном замедлении темпов экономического роста усилили данные о спаде в производственном секторе Германии третий месяц подряд.

До этого, цены на нефть обновили максимумы 2019 года на фоне снижения уровня предложения на рынке за счет санкций США против Ирана и Венесуэлы и сокращения добычи в странах ОПЕК+. Отметим, Вашингтон также пытается сократить экспорт Ирана примерно на 20% до менее чем 1 млн баррелей в сутки с мая, требуя от стран-импортеров ограничить покупки, чтобы избежать санкций.


 

Уровень соблюдения пакта ОПЕК+ в ближайшие недели достигнет 100%
Новости Украины Brentнефтьторги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь