Нафта почала дорожчати після падіння на тлі рецесії

Фото: ціни на нафту перейшли до зростання (lukoil.ru)

Ціни на Brent перевищили 67 доларів за барель

Ціна нафти марки Brent сьогодні, 25 березня 2019 року, перевищила позначку 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, станом на 11:46 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,03 долара. Це на 0,46% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, минулий тиждень ціни на нафту завершили падінням через занепокоєння про можливу рецесію в США на тлі песимістичних коментарів Федеральної резервної системи. Наприкінці минулого тижня прибутковість десятирічних облігацій США вперше з 2007 року виявилася нижчою від прибутковості тримісячних паперів. Крім того, занепокоєння про більш масштабне уповільнення темпів економічного зростання посилили дані про спад в виробничому секторі Німеччини третій місяць поспіль.

До цього, ціни на нафту оновили максимуми 2019 року на тлі зниження рівня пропозиції на ринку за рахунок санкцій США проти Ірану та Венесуели і скорочення видобутку в країнах ОПЕК+. Зазначимо, Вашингтон намагається скоротити експорт Ірану приблизно на 20% до менш ніж 1 млн барелів на добу з травня, вимагаючи від країн-імпортерів обмежити закупівлі, щоб уникнути санкцій.