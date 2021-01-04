Нефть на многомесячных максимумах в ожидании ограничений добычи ОПЕК+

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на нефть в понедельник, 1 января, достигли многомесячных максимумов на ожиданиях, что ОПЕК+ может ограничить добычу на текущих уровнях в феврале, поскольку пандемия коронавируса вызывает опасения по поводу спроса. Цены растут вместе с более широкими финансовыми рынками.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 10.40 по киевскому времени выросли на 2,43%, до 53,06 долларов за баррель. самого высокого уровня с марта 2020 года. Нефть марки WTI подорожала на 2,16% до 49,57 долларов, самого высокого уровня с февраля 2020 года.

Аналитик Energy Aspect Вирендра Чаухан считает, что более широкие макроэкономические тенденции, включая ослабление доллара и надежду инвесторов на восстановление нефтяного сектора в этом году, могут оказать поддержку ценам на нефть.

Мохаммад Баркиндо, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил в воскресенье, что, хотя ожидается, что спрос на нефть вырастет на 5,9 млн баррелей в сутки до 95,9 млн баррелей в этом году, группа видит много негативных моментов и риски спроса в первой половине 2021 года.

"Мы только начинаем выходить из года после значительного сокращения инвестиций, огромных потерь рабочих мест и самого сильного падения спроса на сырую нефть за всю историю", - сказал он.

Цены на конец 2020 года были примерно на 20% ниже среднего уровня 2019 года, все еще восстанавливаясь после воздействия глобальных мер изоляции, которые привели к сокращению спроса на топливо, даже несмотря на то, что основные мировые производители согласились на рекордное сокращение производства.

Группа ОПЕК+ решила в прошлом месяце увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки в январе, ожидая роста спроса, и договорились встречаться каждый месяц для пересмотра добычи.

Аналитики Energy Aspect и RBC Capital считают, что ОПЕК +, скорее всего, сохранит январский уровень добычи в феврале.

Как сообщало РБК-Украина, падение цен привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за 11 месяцев 2020 года упал на 36% до 7,177 млрд долларов.

Напомним, 10 декабря цены на нефть Brent впервые с начала марта превысили уровень 50 долларов.