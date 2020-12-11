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Падение украинского экспорта существенно замедлилось в конце года

Киев, Пятница 11 декабря 2020 11:04
Падение украинского экспорта существенно замедлилось в конце года
Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские экспортеры почти компенсировали падение из-за пандемии

Объем внешней торговли товарами в январе-ноябре 2020 года составил 92,723 млрд долларов. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (100,193 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые 11 месяцев 2020 года составил 44,349 млрд долларов, что на 3% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 11% до 48,373 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 4,024 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-ноябрь 2020 года сократился менее чем на 1% до 19,995 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 15% до 8,211 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров упал на 36% до 7,177 млрд долларов.

Падение украинского экспорта существенно замедлилось в конце года

Таким образом, падение экспорта значительно сократилось по сравнению с предыдущими периодами. Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые десять месяцев 2020 года составил 39,636 млрд долларов, что на 5% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 43,077 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Китай укрепил статус крупнейшего торгового партнера Украины во время кризиса. По итогам 9 месяцев 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 12,9% (10 854,7 млн долларов).

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