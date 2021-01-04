Нафта на багатомісячних максимумах в очікуванні обмежень видобутку ОПЕК+

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту в понеділок, 1 січня, досягли багатомісячних максимумів на очікуваннях, що ОПЕК може обмежити видобуток на поточних рівнях в лютому, оскільки пандемія коронавірусу викликає побоювання з приводу попиту. Ціни ростуть разом з більш широкими фінансовими ринками.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 10.40 за київським часом зросли на 2,43%, до 53,06 доларів за барель. самого високого рівня з березня 2020 року. Нафту марки WTI подорожчала на 2,16% до 49,57 доларів, самого високого рівня з лютого 2020 року.

Аналітик Energy Aspect Вирендра Чаухан вважає, що більш широкі макроекономічні тенденції, включаючи ослаблення долара і надії інвесторів на відновлення нафтового сектора в цьому році, можуть надати підтримку цінам на нафту.

Мохаммад Баркиндо, генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), заявив у неділю, що, хоча очікується, що попит на нафту зросте на 5,9 млн барелів на добу до 95,9 млн барелів в цьому році, група вбачає багато негативних моментів і ризики попиту в першій половині 2021 року.

"Ми тільки починаємо виходити з року після значного скорочення інвестицій, величезних втрат робочих місць і самого сильного падіння попиту на сиру нафту за всю історію", - сказав він.

Ціни на кінець 2020 року були приблизно на 20% нижче середнього рівня 2019 року, все ще відновлюючись після впливу глобальних заходів ізоляції, які призвели до скорочення попиту на паливо, навіть незважаючи на те, що основні світові виробники погодилися на рекордне скорочення виробництва.

Група ОПЕК+ вирішила минулого місяця збільшити видобуток на 500 тис. барелів на добу в січні, очікуючи зростання попиту, і домовилися зустрічатися кожен місяць для перегляду видобутку.

Аналітики Energy Aspect і RBC Capital вважають, що ОПЕК+, швидше за все, збереже січневий рівень видобутку в лютому.

Як повідомляло РБК-Україна, падіння цін призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за 11 місяців 2020 року впав на 36% до 7,177 млрд доларів.

Нагадаємо, 10 грудня ціни на нафту Brent вперше з початку березня перевищили рівень 50 доларів.