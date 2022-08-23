Нефть дорожает после заявления Саудовской Аравии

Цены на нефть выросли во вторник, 23 августа, так как возобновившиеся опасения по поводу дефицита предложения доминировали над настроением рынка. Саудовская Аравия предупредила, что может сократить добычу, чтобы скорректировать недавнее снижение цен на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 1%, до 97,41 долларов за баррель после неустойчивой сессии в понедельник, когда они упали более чем на 4 доллара, прежде чем сократить потери и торговаться почти без изменений. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1%, до 91,26 долларов за баррель.

В этом месяце оба эталона снизились примерно на 12% и 8% соответственно на фоне опасений по поводу глобальной рецессии и спроса на топливо.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) готова сократить добычу, чтобы скорректировать недавнее падение цен на нефть, вызванное плохой ликвидностью фьючерсного рынка и макроэкономическими опасениями, заявил в понедельник лидер ОПЕК Саудовская Аравия.

Саудовское государственное информационное агентство SPA процитировало министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, который заявил Bloomberg, что у ОПЕК+ есть средства и гибкость для решения проблем.

В понедельник Иран обвинил Соединенные Штаты в промедлении усилий по возрождению ядерной сделки Тегерана 2015 года. Вашингтон отверг это обвинение, заявив, что сделка была ближе, чем две недели назад, из-за очевидной гибкости Ирана.

Между тем Европа сталкивается с новыми перебоями в поставках энергоносителей из-за повреждения системы трубопроводов, по которым нефть из Казахстана проходит через Россию, что усиливает опасения по поводу сокращения поставок газа.

Текущий ограниченный спрос-предложение подчеркивается тем, что запасы сырой нефти в США в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) находятся на самом низком уровне за более чем 35 лет, отмечает рыночный стратег из IG Group Йеп Джун Ронг.