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Нафта дорожчає після заяви Саудівської Аравії

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Україна, Вівторок 23 серпня 2022 08:32
Нафта дорожчає після заяви Саудівської Аравії Фото: ціни на нафту ростуть після заяви Саудівської Аравії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту виросли у вівторок, 23 серпня, через те, що відновилися побоювання з приводу дефіциту пропозиції домінували над настроєм ринку. Саудівська Аравія попередила, що може скоротити видобуток, щоб скорегувати недавнє зниження цін на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 1%, до 97,41 доларів за барель після нестійкої сесії в понеділок, коли вони впали більш ніж на 4 долари, перш ніж скоротити втрати і торгуватися майже без змін. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 1%, до 91,26 доларів за барель.

У цьому місяці обидва еталони знизилися приблизно на 12% і 8% відповідно на тлі побоювань з приводу глобальної рецесії і попиту на паливо.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) готова скоротити видобуток, щоб скорегувати недавнє падіння цін на нафту, викликане поганою ліквідністю ф'ючерсного ринку і макроекономічними побоюваннями, заявив в понеділок лідер ОПЕК Саудівська Аравія.

Саудівське державне інформаційне агентство SPA процитувало міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бін Салмана, який заявив Bloomberg, що у ОПЕК+ є кошти і гнучкість для вирішення проблем.

У понеділок Іран звинуватив Сполучені Штати у зволіканні зусиль з відродження ядерної угоди Тегерана 2015 року. Вашингтон відкинув це звинувачення, заявивши, що угода була ближче, ніж два тижні тому, через очевидну гнучкості Ірану.

Тим часом Європа стикається з новими перебоями в поставках енергоносіїв через пошкодження системи трубопроводів, по яких нафта з Казахстану проходить через Росію, що посилює побоювання з приводу скорочення поставок газу.

Поточний обмежений попит-пропозиція підкреслюється тим, що запаси сирої нафти в США в стратегічному нафтовому резерві (SPR) знаходяться на найнижчому рівні за більш ніж 35 років, відзначає ринковий стратег з IG Group Йеп Джун Ронг.

Нагадавши, ціни на нафту впали 22 серпня, завершивши триденне зростання на побоюваннях, що агресивне підвищення процентних ставок в США може призвести до уповільнення світової економіки і зниження попиту на паливо.

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