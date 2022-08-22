Нефть дешевеет после трехдневного роста: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть упали в понедельник, 22 августа, завершив трехдневный рост на опасениях, что агрессивное повышение процентных ставок в США может привести к замедлению мировой экономики и снижению спроса на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре подешевели на 1,2%, до 95,55 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в сентябре, снизились на 1,2% до 89,65 долларов за баррель.

И Brent, и WTI росли в пятницу третий день подряд, но за неделю упали примерно на 1,5% из-за укрепления доллара и опасений по поводу спроса.

"Инвесторы были обеспокоены тем, что возможное резкое повышение ставок ФРС вызовет экономический спад и снизит спрос на топливо", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Укрепление доллара США, который колебался около пятинедельного максимума, также оказало давление на цены на нефть, поскольку делает нефть более дорогой для покупателей в других валютах.

Инвесторы будут внимательно следить за комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла, когда он выступит на ежегодной глобальной конференции центральных банков в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, в пятницу.

У представителей центрального банка США "еще много времени", прежде чем им нужно будет решить, насколько сильно повысить процентную ставку, чтобы одобрить на своем политическом совещании 20-21 сентября, заявил в пятницу президент Федеральной резервной системы Ричмонда Томас Баркин.

Считается, что у ФРС больше возможностей для повышения ставок, чем у центральных банков других крупных экономик, которые являются более хрупкими.

Между тем, лидеры США, Великобритании, Франции и Германии обсудили усилия по возрождению ядерной сделки с Ираном 2015 года, сообщил в воскресенье Белый дом, хотя никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

Европейский союз и Соединенные Штаты заявили на прошлой неделе, что изучают реакцию Ирана на то, что ЕС назвал своим "окончательным" предложением о возобновлении сделки, согласно которой Тегеран ограничил свою ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций.