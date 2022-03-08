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Нефть дорожает из-за возможности эмбарго США на экспорт из России

Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли во вторник, 8 марта, при этом Brent поднялась выше 127 долларов за баррель. Возможность официальных санкций США против экспорта российской нефти вызвала опасения по поводу предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли 2,9% до 126,77 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле выросли на 2,6% до 122,52 долларов за баррель.

Цены получили поддержку после того, как источники сообщили Рейтер, что Соединенные Штаты, крупнейший в мире потребитель нефти, могут запретить импорт российской нефти после вторжения России в Украину 24 февраля. США готовы пойти на этот шаг без участия европейских союзников.

Британская нефтяная компания Shell заявила во вторник, что в качестве первого немедленного шага планирует отказаться от российской нефти и газа и прекратить все спотовые закупки российской сырой нефти.

Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть марки Brent на 2022 год до 135 долларов за баррель с 98 долларов и прогноз на 2023 год до 115 долларов за баррель со 105 долларов, мотивируя это тем, что мировая экономика может столкнуться с "крупнейшими потрясениями в области энергоснабжения за всю историю", учитывая ключевую роль России.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская ФедерацияНефть