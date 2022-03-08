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Нафта дорожчає через можливість ембарго США на експорт з Росії

Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту виросли у вівторок, 8 березня, при цьому Brent піднялася вище 127 доларів за барель. Можливість офіційних санкцій США проти експорту російської нафти викликала побоювання з приводу пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 2,9% до 126,77 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою у квітні зросли на 2,6% до 122,52 доларів за барель.

Ціни отримали підтримку після того, як джерела повідомили Рейтер, що Сполучені Штати, найбільший у світі споживач нафти, можуть заборонити імпорт російської нафти після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. США готові піти на цей крок без участі європейських союзників.

Британська нафтова компанія Shell заявила у вівторок, що в якості першого негайного кроку планує відмовитися від російської нафти і газу і припинити всі спотові закупівлі російської сирої нафти.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent на 2022 рік до 135 доларів за барель з 98 доларів і прогноз на 2023 рік до 115 доларів за барель зі 105 доларів, мотивуючи це тим, що світова економіка може зіткнутися з "найбільшими потрясіннями в області енергопостачання за всю історію", враховуючи ключову роль Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська ФедераціяНафта