Нефть дорожает из-за роста напряженности в Восточной Европе

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7%, до 86,9 долларов за баррель, отыграв падение на 1,8% на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,5%, до 83,75 долларов за баррель после падения на 2,2% в понедельник.

На прошлой неделе цены на нефть достигли семилетнего максимума, чему способствовало ограниченное предложение во всем мире и возродившийся мировой спрос.

"Рыночный тон остается сильным, чему способствует растущий геополитический риск. Мы видим фиксацию прибыли, когда цены растут, но спрос на нефть остается устойчивым, поскольку инвесторы обеспокоены перебоями с поставками в случае российско-украинского конфликта ", - сказал Чиоки Чен, главный аналитик Sunward Trading.

В понедельник НАТО заявило, что переводит свои силы в состояние готовности и усиливает Восточную Европу дополнительными кораблями и истребителями.

На Ближнем Востоке йеменское движение хуситов, связанное с Ираном, в понедельник нанесло ракетный удар по Объединенным Арабским Эмиратам, нацеленный на базу, где размещались американские военные, но ему помешали построенные в США перехватчики Patriot.

"Риск падения на рынке нефти будет ограничен, поскольку любая эскалация ситуации в Украине или на Ближнем Востоке приведет к резкому росту цен", — сказал Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам в Rakuten Securities.

Кроме того, ожидается, что дефицит предложения сохранится, поскольку ОПЕК+ изо всех сил пытается достичь своей цели по добыче в 400 тысяч баррелей и, вероятно, сохранит свою политику постепенного увеличения предложения, сказал он.