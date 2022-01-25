Нафта дорожчає через зростання напруженості в Східній Європі

Ціни на нафту відновилися у вівторок, 25 січня, компенсувавши частину втрат попереднього дня. Зростаюча напруженість у Східній Європі та на Близькому Сході посилила побоювання з приводу можливих перебоїв з поставками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,7%, до 86,9 доларів за барель, відігравши падіння на 1,8% на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,5%, до 83,75 доларів за барель після падіння на 2,2% в понеділок.
Минулого тижня ціни на нафту досягли семирічного максимуму, чому сприяло обмежена пропозиція в усьому світі і відродився світовий попит.
"Ринковий тон залишається сильним, чому сприяє зростаючий геополітичний ризик. Ми бачимо фіксацію прибутку, коли ціни ростуть, але попит на нафту залишається стійким, оскільки інвестори стурбовані перебоями з поставками в разі російсько-українського конфлікту ", - сказав Чіокі Чен, головний аналітик Sunward Trading.
У понеділок НАТО заявило, що переводить свої сили в стан готовності і підсилює Східну Європу додатковими кораблями і винищувачами.
На Близькому Сході Єменський рух хуситів, пов'язаний з Іраном, в понеділок завдав ракетного удару по Об'єднаних Арабських Еміратах, націлений на базу, де розміщувалися американські військові, але йому завадили побудовані в США перехоплювачі Patriot.
"Ризик падіння на ринку нафти буде обмежений, оскільки будь-яка ескалація ситуації в Україні або на Близькому Сході призведе до різкого зростання цін", — сказав Сатору Йошида, аналітик по сировинних товарах в Rakuten Securities.
Крім того, очікується, що дефіцит пропозиції збережеться, оскільки ОПЕК+ щосили намагається досягти своєї мети з видобутку в 400 тисяч барелів і, ймовірно, збереже свою політику поступового збільшення пропозиції, сказав він.
Нагадаємо, найбільші світові банки очікують зростання цін до 100 доларів за барель. Зокрема, американський Morgan Stanley підвищив прогноз ціни на нафту марки Brent в третьому кварталі 2022 року до 100 доларів за барель в порівнянні з попереднім прогнозом в 90 доларів.