ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефть дорожает после решения ФРС США

Новина українською →
Токио, Четверг 28 июля 2022 08:46
Нефть дорожает после решения ФРС США Фото: цены на нефть растут из-за ставки ФРС США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Нефть подорожала более чем на 1 доллар за баррель в четверг, 28 июля, продолжив рост по сравнению с предыдущей сессией. Этому способствовало улучшение склонности инвесторов к риску после решения ФРС США по ставкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,1%, до 107,82 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стоила 98,70 доллара за баррель, что на 1,5% выше.

"Настроение к риску восстановилось после опасений рецессии из-за сохраняющегося оптимизма в отношении доходов США и менее агрессивной риторики ФРС в отношении повышения ставок, что поддержало ралли на рынке нефти", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг, добавив, что ослабление доллара США также подняли цены на товары.

Ставка ФРС

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку овернайт на 0,75%, в соответствии с ожиданиями, чтобы снизить инфляцию, в то время как доллар упал в надежде на более медленный рост ставок.

Более слабый доллар делает нефть, оцененную в долларах, более дешевой для покупателей в других странах.

Экспорт нефти из США

"США укрепили свои позиции в качестве крупнейшего в мире экспортера нефти", - отмечают аналитики Citi в заметке, поскольку совокупный валовой экспорт сырой нефти и нефтепродуктов достиг рекордных 10,9 млн баррелей в день.

По данным Citi, экспорт сырой нефти из США достиг рекордных 4,6 млн баррелей в сутки. Экспорт растет, так как WTI торгуется с большим дисконтом по отношению к Brent, что делает закупки американской нефти более привлекательными для иностранных покупателей.

Цены также нашли поддержку, поскольку "Большая семерка" намерена ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти к 5 декабря, заявил в среду высокопоставленный представитель G7.

Тем временем Россия сократила поставки газа по "Северному потоку-1" в Европу всего до 20% мощности. По мнению аналитиков, это может привести к переходу на сырую нефть с газа и в краткосрочной перспективе поддержать цены на нефть.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральная резервная система США 27 июля повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта до диапазона 2,25-2,5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины