Нафта дорожчає після рішення ФРС США

Нафта подорожчала більш ніж на 1 долар за барель у четвер, 28 липня, продовживши зростання в порівнянні з попередньою сесією. Цьому сприяло поліпшення схильності інвесторів до ризику після рішення ФРС США за ставками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,1%, до 107,82 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 98,70 долара за барель, що на 1,5% вище.

"Настрій до ризику відновився після побоювань рецесії через що зберігається оптимізму щодо доходів США і менш агресивної риторики ФРС щодо підвищення ставок, що підтримало ралі на ринку нафти", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг, додавши, що ослаблення долара США також підняли ціни на товари.

Ставка ФРС

Федеральна резервна система США підвищила базову процентну ставку овернайт на 0,75%, відповідно до очікувань, щоб знизити інфляцію, в той час як долар впав в надії на більш повільне зростання ставок.

Слабший Долар робить нафту, оцінену в доларах, дешевшою для покупців в інших країнах.

Експорт нафти з США

"США зміцнили свої позиції в якості найбільшого в світі експортера нафти", - відзначають аналітики Citi в замітці, оскільки сукупний валовий експорт сирої нафти і нафтопродуктів досяг рекордних 10,9 млн барелів на день.

За даними Citi, експорт сирої нафти з США досяг рекордних 4,6 млн барелів на добу. Експорт зростає, так як WTI торгується з великим дисконтом по відношенню до Brent, що робить закупівлі американської нафти більш привабливими для іноземних покупців.

Ціни також знайшли підтримку, оскільки "велика сімка" має намір ввести механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, заявив у середу високопоставлений представник G7.

Тим часом Росія скоротила поставки газу по "Північному потоку-1" в Європу всього до 20% потужності. На думку аналітиків, це може призвести до переходу на сиру нафту з газу і в короткостроковій перспективі підтримати ціни на нафту.