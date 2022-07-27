США снова провели значительное повышение базовой ставки

Федеральная резервная система США второй раз за 28 лет повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта до диапазона 2,25-2,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ФРС США .

Ведомство отмечает, что такой шаг был сделан из-за роста инфляции на фоне вторжения России в Украине. Для удержания целевого показателя инфляции в долгосрочной перспективе на уровне 2 процентов было принято решение повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пункта.

Также в ФРС не исключают дальнейшее повышение базовой ставки.

"В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события", - говорится в сообщении ФРС.