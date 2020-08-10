Нефть дорожает на фоне позитивных прогнозов по восстановлению экономики

Цены на нефть в понедельник, 10 августа, растут на фоне оптимизма Саудовской Аравии по поводу спроса в Азии, хотя неопределенность в отношении сделки, направленной на восстановление экономики США, ограничила рост.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,70% до 44,71 долларов за баррель к 10:15 по киевскому времени, нефть WTI выросла на 1,16% до 41,70 долларов за баррель.

Оба эталонных контракта упали в пятницу из-за опасений по поводу спроса.

"Комментарии Aramco по итогам выходных являются движущей силой в данный момент", - сказал Майкл Маккарти, рыночный стратег CMC Markets и Stockbroking.

Исполнительный директор Aramco из Саудовской Аравии Амин Насер заявил в воскресенье, что видит восстановление спроса на нефть в Азии, поскольку экономики постепенно открываются после ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса.

"Он нарисовал радужную картину перспектив спроса в азиатском регионе", - сказал Маккарти.

Однако задержка с одобрением пакета помощи экономике США, пострадавшей от эпидемии, сдерживали цены на нефть.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин заявили, что готовы возобновить переговоры по сделке, которая охватит оставшуюся часть 2020 года.

"Чем дольше это затягивается, тем хуже для сценария спроса", - сказал Маккарти.

Напомним, из-за падения цен на нефть, в январе-июле 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 28% до 4,564 млрд долларов.

Отметим, по данным НБУ, в июле 2020 года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках улучшалась на фоне дальнейшего снятия карантинных ограничений в ряде стран.