ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефть дорожает на фоне отказа от российского топлива

Новина українською →
Токио, Четверг 26 мая 2022 08:29
Нефть дорожает на фоне отказа от российского топлива Фото: Нефть дорожает на фоне сокращения закупок в России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть поднялись в четверг, 26 мая, продолжив рост на этой неделе из-за признаков дефицита предложения. Европейский союз (ЕС) спорит с Венгрией о планах запретить импорт из России, второго по величине экспортера нефти в мире, после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,35%, до 114,43 долларов баррель в 04:12 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,5% до 110,88 долларов за баррель.

Большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США поддержало рынок в среду. Аналитики говорят, что сокращение запасов и перспектива эмбарго ЕС на российскую нефть подтолкнули цены к росту.

"В центре внимания нефтяных рынков находится саммит ЕС, который состоится на следующей неделе, на котором будет предпринята еще одна попытка договориться об общеевропейском эмбарго на российскую нефть", - заявил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Президент Европейского совета Шарль Мишель в среду заявил, что уверен, что соглашение может быть достигнуто до следующего заседания совета, которое состоится 30 мая.

Однако Венгрия остается камнем преткновения на пути к единодушной поддержке санкций ЕС. Венгрия требует около 750 млн евро для модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов и расширения трубопровода из Хорватии, что позволит ей отказаться от российской нефти.

Даже без формального запрета российская нефть доступна на рынке гораздо меньше, поскольку покупатели избегают иметь дело с поставщиками нефти и топлива из страны.

Аналитики ANZ отмечают, что грузы из балтийских портов доставляются на азиатские нефтеперерабатывающие заводы в более длительные сроки, а поставки в Нидерланды и Францию практически прекратились.

Прогнозируемое увеличение добычи нефти до рекордно высокого уровня в 5,2 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки) в Пермском бассейне США вряд ли закроет разрыв в 2-3 млн баррелей в сутки из-за потери поставок из России, считает Вивек Дхар, аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank.

Тем не менее, рост на нефтяных рынках на этой неделе сдерживался строгими ограничениями в связи с COVID-19, усиливающими опасения по поводу падения спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, и опасения по поводу инфляции, ведущей к замедлению глобального роста.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины