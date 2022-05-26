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Нафта дорожчає на тлі відмови від російського палива

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Токіо, Четвер 26 травня 2022 08:29
Нафта дорожчає на тлі відмови від російського палива Фото: Нафта дорожчає на тлі скорочення закупівель в Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту піднялися в четвер, 26 травня, продовживши зростання на цьому тижні через ознаки дефіциту пропозиції. Європейський союз (ЄС) сперечається з Угорщиною про плани заборонити імпорт з Росії, другого за величиною експортера нафти в світі, після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в липні виросли на 0,35%, до 114,43 доларів барель о 04:12 за Гринвічем. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,5% до 110,88 доларів за барель.

Більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США підтримало ринок в середу. Аналітики кажуть, що скорочення запасів і перспектива ембарго ЄС на російську нафту підштовхнули ціни до зростання.

"У центрі уваги нафтових ринків знаходиться саміт ЄС, який відбудеться наступного тижня, на якому буде зроблена ще одна спроба домовитися про загальноєвропейське ембарго на російську нафту", - заявив Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель в середу заявив, що впевнений, що угода може бути досягнута до наступного засідання Ради, яке відбудеться 30 травня.

Однак Угорщина залишається каменем спотикання на шляху до одностайної підтримки санкцій ЄС. Угорщина вимагає близько 750 млн євро для модернізації своїх нафтопереробних заводів і розширення трубопроводу з Хорватії, що дозволить їй відмовитися від російської нафти.

Навіть без формальної заборони російська нафта доступна на ринку набагато менше, оскільки покупці уникають мати справу з постачальниками нафти і палива з країни.

Аналітики ANZ відзначають, що вантажі з балтійських портів доставляються на азіатські нафтопереробні заводи в більш тривалі терміни, а поставки в Нідерланди і Францію практично припинилися.

Прогнозоване збільшення видобутку нафти до рекордно високого рівня в 5,2 млн барелів на добу (барелів на добу) в пермському басейні США навряд чи закриє розрив в 2-3 млн барелів на добу через втрату поставок з Росії, вважає Вівек Дхар, аналітик по сировинних товарах Commonwealth Bank.

Тим не менш, зростання на нафтових ринках на цьому тижні стримувалося суворими обмеженнями у зв'язку з COVID-19, що підсилюють побоювання з приводу падіння попиту на паливо в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, і побоювання з приводу інфляції, що веде до уповільнення глобального зростання.

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може статися до кінця цього місяця.

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