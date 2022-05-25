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Мишель уверен, что ЕС найдет решение касательно нефтяного эмбарго к концу месяца

Новина українською →
Давос, Среда 25 мая 2022 15:09
Мишель уверен, что ЕС найдет решение касательно нефтяного эмбарго к концу месяца Фото: глава Евросовета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Мишель прокомментировал возможные сроки принятия нефтяного эмбарго. По его мнению, ЕС сможет достичь компромисса к следующему саммиту, который состоится в Брюсселе 30-31 мая.

"Европейский союз достигнет соглашения об эмбарго на российскую нефть в преддверии европейского саммита на следующей неделе, несмотря на возражения со стороны Венгрии", - заявил он.

Стоит напомнить, что сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не сможет достичь соглашения об эмбарго на нефть на предстоящем саммите.

Кроме того, вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что не хочет рассматривать вопрос эмбарго на саммите, пока его страна не получит финансовые гарантии.

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Российская Федерация Совет Европы Шарль Мишель Нефть
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