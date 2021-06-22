Нефть дорожает на фоне оптимизма в отношении восстановления мирового спроса

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,03% до 74.92 долларов за баррель к 10:10 по киевскому времени. Ранее контракт вырос до 75,27 доллара за баррель, что стало максимальным показателем с 25 апреля 2019 года. Нефть WTI с поставкой в июле подешевела на 0,19% до 73.52 долларов. В понедельник нефть марки Brent подорожала на 1,9%, а нефть WTI - на 2,8%.

Оба контракта выросли за последние четыре недели на фоне оптимизма по поводу темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире и ожидаемого роста числа летних поездок.

"Настроения на рынке остаются сильными с улучшением перспектив глобального спроса", - сказал Сатору Йошида, аналитик по сырьевым товарам из Rakuten Securities.

Мировые акции во вторник продолжили восстановление после четырехнедельных минимумов, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на перспективах экономического роста после пандемии, а не на более агрессивной позиции, занятой Федеральной резервной системой США на заседании по вопросам политики на прошлой неделе.

BofA Global Research повысила прогноз цен на нефть марки Brent на этот и следующий год, заявив, что сокращение предложения нефти и восстановление спроса могут на короткое время подтолкнуть нефть к 100 долларам за баррель в 2022 году.

Ценовой разрыв между двумя наиболее активно торгуемыми в мире нефтяными контрактами сократился до самого низкого уровня за более чем семь месяцев, демонстрируя, что добыча нефти в США все еще находится в депрессивном состоянии, связанном с COVID-19, а рынок, вероятно, останется дефицитным.