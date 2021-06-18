Цены на нефть продолжили падение на фоне резкого укрепления курса доллара

Цены на нефть в пятницу, 18 июня, падают вторую сессию подряд, поскольку доллар взлетел в связи с перспективой повышения процентных ставок в Соединенных Штатах. Однако цены лишь немногим ниже многолетних максимумов.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали 0,7%, до 72,50 долларов за баррель по состоянию на 15:00 по киевскому времени после снижение на 1,8% в четверг. В течение недели цена почти не изменилась. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,75% до 70,50 доллара за баррель после снижения на 1,5% в четверг, и на этой неделе они также останутся без изменений.

В среду цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня с апреля 2019 года, а цена на нефть WTI - самого высокого уровня с октября 2018 года.

"Нефтяные рынки резко снизились за ночь, поскольку укрепление доллара США и падение цен на сырье в других странах привели к продолжению технической коррекции перекупленности", - сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.

Доллар резко вырос за две сессии с тех пор, как Федеральная резервная система США спрогнозировала возможное повышение ставок в 2023 году, раньше, чем ожидали наблюдатели рынка. Рост доллара делает нефть более дорогой в других валютах, сдерживая спрос.

Перспектива повышения ставок также повлияла на долгосрочные перспективы роста, что в конечном итоге нанесет ущерб спросу на нефть, в отличие от краткосрочной перспективы роста спроса. Отмена локдаунов из-за COVID-19 снимает ограничения на деловую активность, а также автомобильные и воздушные перевозки, сказал старший экономист Westpac Джастин Смирк.

"В ближайшем будущем все очень позитивно", - сказал он.