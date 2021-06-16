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Агентство Fitch улучшило прогноз мировых цен на нефть и газ

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Украина, Среда 16 июня 2021 12:31
Агентство Fitch улучшило прогноз мировых цен на нефть и газ Фото: Fitch повысило прогноз по цене нефти до 63 долларов (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent в 2021 году до 63 долларов за баррель. В марте агентство ожидало 58 долларов за баррель.

Об этом говорится в выпуске Global Economic Outlook (GEO) агентства за июнь 2021 года.

Кроме того, Fitch улучшило прогноз на 2022 год до 55 долларов баррель с 53 долларов.

Прогноз повышен в связи с более высокими ценами с начала года, дефицитом на рынке, вызванным восстановлением спроса и ограниченным предложением из стран ОПЕК+ и усилением финансовой дисциплины в США.

"Повышение спотовых цен на газ вызвано низкими запасами газа в хранилищах, высоким спросом в Азии и восстановлением спроса в Европе", - говорится в прогнозе.

Агентство Fitch улучшило прогноз мировых цен на нефть и газ

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,3%. В марте агентство ожидало рост на 6,1% после падения на 3,4% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, фактическая цена реализации нефти, конденсата в мае 2021 года в Украине составляет 13 257,02 гривен за тонну. Это на 30,9% больше, чем в декабре прошлого года (10 127,43 гривен за тонну).

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