Нефть дешевеет после трехдневного роста: что влияет на цены

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,7%, до 117,14 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,5% до 111,22 долларов за баррель.

Оба контракта выросли более чем на 2% во вторник, поскольку опасения по поводу ограниченных поставок из-за западных санкций в отношении России перевешивают опасения относительно того, что спрос может снизиться в условиях потенциальной рецессии в будущем.

"Рынок застрял в двухтактном режиме между текущим ухудшающимся макроэкономическим фоном и надвигающейся угрозой рецессии, противопоставленной сильнейшему фундаментальному нефтяному рынку за последние десятилетия, а может быть, и когда-либо", - отмечает Майк Тран из RBC Capital.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты считаются единственными двумя членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), у которых есть запасные мощности, чтобы компенсировать потери российских поставок. Однако комментарии министра энергетики ОАЭ Сухаила аль-Мазруи и президента Франции Эммануэля Макрона на этой неделе указывают на то, что у этих производителей мало возможностей для дальнейшего увеличения производства.

"Инвесторы скорректировали позицию, но остались оптимистичными, ожидая, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты не смогут значительно увеличить производство, чтобы удовлетворить восстанавливающийся спрос из-за роста цен на авиакеросин", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер исследования в Nissan Securities.

"Цены на нефть, скорее всего, останутся выше 110 долларов за баррель, в том числе из-за опасений возможных перебоев с поставками из-за ураганов, поскольку США вступают в лето", - сказал он.

Потолок цен на российскую нефть

Дальнейшие изменения в торговле российской нефтью могут произойти после того, как во вторник "Большая семерка" согласилась изучить способы ограничения цены на российскую нефть, что позволит увеличить поставки на рынок и ограничить доходы Москвы.

Однако трейдеры и аналитики скептически относятся к тому, как это будет работать и что такое соглашение потребует сотрудничества со стороны Китая и Индии.

"Ограничение цен может иметь ограниченный эффект, если оно не будет принято всеми странами мира", - говорят аналитики FGE.