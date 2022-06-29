RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нафта дешевшає після триденного зростання: що впливає на ціни

Фото: ціни на нафту знижуються 29 червня після триденного зростання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в середу, 29 червня, після зростання на попередніх трьох сесіях. Ринок коливається між побоюваннями з приводу стану світової економіки і нестачею світових запасів нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,7%, до 117,14 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,5% до 111,22 доларів за барель.

Обидва контракти зросли більш ніж на 2% у вівторок, оскільки побоювання щодо обмежених поставок через західні санкції щодо Росії переважують побоювання щодо того, що попит може знизитися в умовах потенційної рецесії в майбутньому.

"Ринок застряг у двотактному режимі між поточним погіршується макроекономічним фоном і насувається загрозою рецесії, протиставленої найсильнішому фундаментальному нафтовому ринку за останні десятиліття, а може бути, і коли-небудь", - відзначає Майк Тран з RBC Capital.

Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати вважаються єдиними двома членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), у яких є запасні потужності, щоб компенсувати втрати російських поставок. Проте коментарі міністра енергетики ОАЕ Сухаїла аль-Мазруї і президента Франції Еммануеля Макрона на цьому тижні вказують на те, що у цих виробників мало можливостей для подальшого збільшення виробництва.

"Інвестори скорегували позицію, але залишилися оптимістичними, очікуючи, що Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати не зможуть значно збільшити виробництво, щоб задовольнити відновлюється попит через зростання цін на авіагас", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер дослідження в Nissan Securities.

"Ціни на нафту, швидше за все, залишаться вище 110 доларів за барель, в тому числі через побоювання можливих перебоїв з поставками через урагани, оскільки США вступають в літо",-сказав він.

Стеля цін на російську нафту

Подальші зміни в торгівлі російською нафтою можуть відбутися після того, як у вівторок "Велика сімка" погодилася вивчити способи обмеження ціни на російську нафту, що дозволить збільшити поставки на ринок і обмежити доходи Москви.

Проте трейдери та аналітики скептично ставляться до того, як це буде працювати, і що така угода вимагатиме співпраці з боку Китаю та Індії.

"Обмеження цін може мати обмежений ефект, якщо воно не буде прийнято всіма країнами світу", - кажуть аналітики FGE.

Нагадаємо, лідери G7 домовилися вивчити питання про обмеження цін на імпорт російської нафти і газу. Таким чином буде знижена здатність Москви фінансувати її вторгнення в Україну

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта