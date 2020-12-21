Нефть дешевеет из-за распространения нового штамма коронавируса

Цены на нефть снизились во вторник, 21 декабря, поскольку быстро распространяющийся новый штамм коронавируса в Великобритании вызвал опасения по поводу восстановления спроса на топливо на фоне ужесточения ограничений в Европе. Нефть подешевела примерно на 3%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,29%, до 50,54 долларов за баррель к 10.10 по киевскому времени после достижения самого высокого уровня с марта в прошлую пятницу. Нефть марки WTI подешевела на 3,38% до 47,44 долларов, после того, как в пятницу она также выросла до самого высокого уровня с февраля.

Падение в понедельник произошло после того, как на прошлой неделе цены на нефть продемонстрировали рост в течение седьмой недель подряд, поскольку инвесторы сосредоточились на внедрении вакцины против COVID-19.

"Более жесткая изоляция в Великобритании для борьбы с новым штаммом коронавируса и ограничения на поездки в другие европейские страны привели к тому, что фонды закрыли свои длинные позиции", - сказал Чийоки Чен, главный аналитик Sunward Trading, добавив, что обеспокоенность затягиванием переговоров по Brexit также подорвала настроения рынка.

"Brent может упасть ниже 50 долларов за баррель, а нефть WTI может упасть ниже 45 долларов на этой неделе, поскольку инвесторы хотят скорректировать позиции перед рождественскими праздниками", - сказал Чен.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет встречу по реагированию на чрезвычайные ситуации в понедельник, чтобы обсудить международные поездки и поток грузов, поскольку количество случаев COVID-19 резко возросло за один день. Проблема возникает из-за того, что Джонсон также пытается выработать окончательное соглашение по Brexit.

Штамм вируса, который передается на 70% быстрее, чем оригинал, также вызвал опасения по поводу более широкого распространения, что вынудило несколько европейских стран начать прекратить сообщение с Британией.

Напомним, 10 декабря цены на нефть Brent впервые с начала марта превысили уровень 50 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, падение цен привело к тому что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за 11 месяцев 2020 года упал на 36% до 7,177 млрд долларов.