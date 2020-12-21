Нафта дешевшає через поширення нового штаму коронавірусу

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 21 грудня, оскільки швидко поширюється новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великій Британії, викликав побоювання з приводу відновлення попиту на паливо на тлі посилення обмежень в Європі. Нафта подешевшала приблизно на 3%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,29%, до 50,54 доларів за барель до 10.10 за київським часом після досягнення найвищого рівня з березня минулої п'ятниці. Нафта марки WTI подешевшала на 3,38% до 47,44 доларів, після того, як в п'ятницю вона зросла до самого високого рівня з лютого.

Падіння в понеділок сталося після того, як минулого тижня ціни на нафту продемонстрували зростання протягом сьомий тижнів поспіль, оскільки інвестори зосередилися на впровадження вакцини проти COVID-19.

"Більш жорстка ізоляція у Великій Британії для боротьби з новим штамом коронавірусу і обмеження на поїздки в інші європейські країни призвели до того, що фонди закрили свої довгі позиції", - сказав Чийокі Чен, головний аналітик Sunward Trading, додавши, що стурбованість затягуванням переговорів щодо Brexit також підірвала настрої ринку.

"Brent може впасти нижче 50 доларів за барель, а нафта WTI може впасти нижче 45 доларів на цьому тижні, оскільки інвестори хочуть скорегувати позиції перед різдвяними святами", - сказав Чен.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе зустріч з реагування на надзвичайні ситуації в понеділок, щоб обговорити міжнародні поїздки і потік вантажів, оскільки кількість випадків COVID-19 різко зросла за один день. Проблема виникає через те, що Джонсон також намагається виробити остаточну угоду щодо Brexit.

Штам вірусу, який передається на 70% швидше, ніж оригінал, також викликав побоювання з приводу більш широкого поширення, що змусило кілька європейських країн почати припинити повідомлення з Британією.

Нагадаємо, 10 грудня ціни на нафту Brent вперше з початку березня перевищили рівень 50 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, падіння цін призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за 11 місяців 2020 року впав на 36% до 7,177 млрд доларів.