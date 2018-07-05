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Интервью

Трамп призвал ОПЕК "немедленно" снизить цены

НовостиПолитика    05.07.2018 - 04:56
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США отметил, что отношения Штатов и ОПЕК должны быть взаимовыгодны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на топливо. Об этом он заявил в своем Twitter.

Он отметил, что отношения Штатов и ОПЕК должны быть выгодны обеим сторонам. Также президент США призвал "немедленно снизить цены".

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на топливо растут и они мало что с этим делают. Во всяком случае, они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги", - написал Трамп.

Напомним, Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если Соединенные Штаты запретят экспорт нефти из Ирана.

"Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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