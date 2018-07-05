Трамп призвал ОПЕК "немедленно" снизить цены

Президент США отметил, что отношения Штатов и ОПЕК должны быть взаимовыгодны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на топливо. Об этом он заявил в своем Twitter.

Он отметил, что отношения Штатов и ОПЕК должны быть выгодны обеим сторонам. Также президент США призвал "немедленно снизить цены".

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на топливо растут и они мало что с этим делают. Во всяком случае, они повышают цены, пока США защищает многих из их членов за очень небольшие деньги", - написал Трамп.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2018

Напомним, Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если Соединенные Штаты запретят экспорт нефти из Ирана.

"Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.