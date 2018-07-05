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Нефть дешевеє у зв'язку з торгівельним конфліктом Китаю та США

НовиниЕнергетика    05.07.2018 - 10:18
Ілюстративне фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Ілюстративне фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Ціна на нафту Brent сьогодні вранці опустилася на 0,58% - до 77,79 доларів за барель

Ціни на нафту сьогодні вранці, 5 липня, знижуються на тлі претензій президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа до картелю ОПЕК. Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, раніше Трамп у своєму Twitter написав, що монополія ОПЕК повинна пам'ятати, що ціни на паливо зростають, але вона докладає мало зусиль, щоб допомогти виправити ситуацію.

Станом на ранок 5 липня ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,58 відсотка до 77,79 доларів за барель.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися поблизу 73,77 доларів за барель, що на 0,5 відсотка нижче попереднього закриття.

Ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) сьогодні вранці трималася на рівні 496,7 юаня за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тегеран заблокує постачання нафти через Ормузську протоку в Перській затоці, якщо Сполучені Штати заборонять експорт нафти з Ірану.

"Якщо вони хочуть зупинити іранський експорт нафти, ми не допустимо, щоб яка-небудь партія нафти проходила через Ормузську протоку", - йдеться в повідомленні.

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Теги публікації: нефть, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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