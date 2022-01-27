Нефть дешевеет после обновления 7-летнего максимума: в чем причина

Цены откатились на фоне более широкого спада на финансовых рынках после того, как ФРС сообщила о повышении процентной ставки в марте, а также на фоне роста доллара по отношению к своим основным конкурентам. Нефть, номинированная в долларах, становится дороже для покупателей, использующих другие валюты, когда растет доллар.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали или 0,6%, до 89,44 долларов за баррель. Brent поднялась на 2% в среду. Фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 0,6%, до 86,77 долларов. WTI прибавила 2% на предыдущей сессии.

"Доллар может подорожать после того, как Федеральный комитет по открытым рынкам сообщил, что ставки вырастут", - сказал аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Доллар вырос на фоне повышения доходности казначейских облигаций США. Индекс доллара США по отношению к основным валютам вырос до 96,604.

Цены на сырую нефть выросли в среду: Brent поднялась до 90 долларов за баррель впервые за семь лет на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Россией, что усилилао опасения по поводу перебоев с поставками энергоресурсов в Европу.

"Продолжающиеся проблемы с поставками и растущая напряженность между Россией и Украиной продолжают поддерживать цены на сырую нефть. Сегодня они немного снизились, но я думаю, что это не более чем технический ход", - сказал Хоуи Ли, экономист OCBC в Сингапуре.