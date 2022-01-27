Нафта дешевшає після оновлення 7-річного максимуму: в чому причина

Ціни відкотилися на тлі більш широкого спаду на фінансових ринках після того, як ФРС повідомила про підвищення процентної ставки в березні, а також на тлі зростання долара по відношенню до своїх основних конкурентів. Нафта, номінована в доларах, стає дорожчою для покупців, які використовують інші валюти, коли зростає долар.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали або 0,6%, до 89,44 доларів за барель. Brent піднялася на 2% в середу. Ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 0,6%, до 86,77 доларів. WTI додала 2% на попередній сесії.

"Долар може подорожчати після того, як Федеральний комітет з відкритих ринків повідомив, що ставки зростуть", - сказав аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Долар виріс на тлі підвищення прибутковості казначейських облігацій США. Індекс долара США по відношенню до основних валют виріс до 96,604.

Ціни на сиру нафту виросли в середу: Brent піднялася до 90 доларів за барель вперше за сім років на тлі напруженості у відносинах між Україною і Росією, що посилила побоювання з приводу перебоїв з поставками енергоресурсів до Європи.

"Триваючі проблеми з поставками і зростаюча напруженість між Росією і Україною продовжують підтримувати ціни на сиру нафту. Сьогодні вони трохи знизилися, але я думаю, що це не більше ніж технічний хід", - сказав Хоуі Лі, економіст OCBC в Сінгапурі.