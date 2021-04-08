Нефть дешевеет на фоне роста предложения

Цены на нефть снижаются в четверг, 8 апреля, после того, как официальные данные показали значительный рост запасов бензина в США, что вызвало опасения по поводу ослабления спроса. В то же время поставки нефти растут по всему миру.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Нефть марки Brent на 0,36%, до 62,93 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. Нефть WTI подешевела на 0,52%, до 59,46 долларов за баррель.
Запасы нефти в США упали на 3,5 млн баррелей на прошлой неделе до почти 502 миллионов баррелей, а запасы бензина увеличились на 4 млн баррелей, вопреки ожиданиям снижения.
В то же время предложение растет во всем мире, при этом объем производства в России в первые несколько дней апреля увеличивается по сравнению со средними мартовскими уровнями.
С Ирана могут быть сняты некоторые санкции и увеличены глобальные поставки, при этом Соединенные Штаты и другие государства будут вести переговоры о возобновлении ядерной сделки, которая почти остановила поступление иранской нефти на рынок.
Тем не менее, Международный валютный фонд заявил ранее на этой неделе, что огромные государственные расходы, направленные на борьбу с пандемией COVID-19, могут увеличить глобальный рост до 6% в этом году, чего не достигалось с 1970-х годов.
Более высокий экономический рост повысит спрос на нефть и продукты из нее, что поможет сократить запасы.
"Более позитивный макроэкономический фон также может привлечь дополнительный интерес инвесторов к сектору", - говорится в сообщении ANZ Research, который подтверждает свой прогноз, что цена на нефть марки Brent в третьем квартале достигнет 75 долларов за баррель.
Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз мировых цен на нефть на ближайшие два года. В 2021 году фонд ожидает среднюю цену марок Brent, Dubai Fateh и WTI на уровне 58,52 долларов за баррель, в 2022 году - 54,83 долларов за баррель.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent в 2021 году до 58 долларов за баррель. В декабре прошлого года агентство ожидало 45 долларов за баррель.