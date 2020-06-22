Нефть дешевеет на фоне опасений второй волны эпидемии

Цены на нефть в понедельник, 22 июня, снижаются на фоне растущей обеспокоенности тем, что рекордный рост числа коронавирусных инфекций во всем мире может затормозить восстановление спроса на топливо. Это может перевесить сокращение поставок со стороны крупных производителей.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,3% до 42,03 долларов за баррель, в то время как американская нефть WTI упала на 0,55% до 39,53 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени.

Оба контракта выросли примерно на 9% на прошлой неделе, а фьючерсы на нефть марки Brent стоят дешевле, чем нефть для немедленной поставки, что обычно свидетельствует об ограничении поставок.

"Я считаю, что в этот момент нефти становится все труднее поднимать, особенно в связи с растущей обеспокоенностью по поводу заражения второй волной", - сказал Хауи Ли, экономист сингапурского OCBC Bank.

Группа ОПЕК +, состоящая из членов Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, включая Россию, еще не решила, следует ли продлить рекордное сокращение поставок на 9,7 млн баррелей в сутки в августе.

Цены на нефть поддерживаются восстановлением спроса на топливо во всем мире после обвала в апреле-мае во время блокировок из-за коронавируса, поскольку страны во всем мире возобновляют экономическую активность.

Тем не менее, в воскресенье Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте числа заражений, причем самый большой рост наблюдался в Северной и Южной Америке.

"Потенциальный экономический ущерб от нового раунда контрмер против COVID-19, вероятно, будет сдерживать энтузиазм инвесторов", - сказал Майкл Маккарти, главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets.

Скачки заражений в некоторых регионах, таких как китайская столица Пекин и второй по численности населения штат Австралии штат Виктория, вынудили ограничить перемещение людей, чтобы ограничить распространение вируса.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

Как сообщало РБК-Украина, Goldman Sachs повысил свои прогнозы цен на нефть на 2020 год.

При этом Brent теперь оценивается в 40,40 долларов за баррель, а WTI - в 36 долларов за баррель. Однако инвестбанк предупредил, что цены, скорее всего, снизятся в ближайшие недели из-за неопределенности спроса и перевеса запасов.