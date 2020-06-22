Нафта дешевшає на тлі побоювань другої хвилі епідемії

Ціни на нафту в понеділок, 22 червня, знижуються на тлі зростання стурбованості тим, що рекордне зростання числа коронавірусних інфекцій у всьому світі може загальмувати відновлення попиту на паливо. Це може переважити скорочення поставок з боку великих виробників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent подешевшала на 0,3% до 42,03 доларів за барель, у той час як американська нафта WTI впала на 0,55% до 39,53 доларів за барель до 10:00 за київським часом.

Обидва контракту зросли приблизно на 9% минулого тижня, а ф'ючерси на нафту марки Brent коштують дешевше, ніж нафта для негайної поставки, що зазвичай свідчить про обмеження поставок.

"Я вважаю, що в цей момент нафти стає все важче піднімати, особливо у зв'язку зі зростаючою стурбованістю з приводу зараження другою хвилею", - сказав Хаві Чи, економіст сінгапурського OCBC Bank.

Група ОПЕК +, що складається з членів Організації країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію, ще не вирішила, чи варто продовжити рекордне скорочення поставок на 9,7 млн барелів на добу в серпні.

Ціни на нафту підтримуються відновленням попиту на паливо у всьому світі після обвалу в квітні-травні під час блокувань через коронавірус, оскільки країни у всьому світі відновлюють економічну активність.

Тим не менш, в неділю Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про рекордне зростання числа заражень, причому найбільший ріст спостерігався в Північній і Південній Америці.

"Потенційний економічний збиток від нового раунду контрзаходів проти COVID-19, ймовірно, буде стримувати ентузіазм інвесторів", - сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег-аналітик CMC Markets.

Скачки заражень в деяких регіонах, таких як китайська столиця Пекін і другий за чисельністю населення штат Австралії штат Вікторія, змусили обмежити переміщення людей, щоб обмежити поширення вірусу.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.

Як повідомляло РБК-Україна, Goldman Sachs підвищив свої прогнози цін на нафту на 2020 рік.

При цьому Brent тепер оцінюється в 40,40 доларів за барель, а WTI - в 36 доларів за барель. Однак інвестбанк попередив, що ціни, швидше за все, знизяться у найближчі тижні через невизначеність попиту і переваги запасів.